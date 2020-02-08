Pargalı Hamamı açılıyor

SİT Kurulu’ndan oturma raporlarını aldıklarını dile getiren Başkan Ekrem Oran, “İlçemizdeki tek hamam olma özelliğini taşıyan ve yıllardır açılamayan hamam, artık hem esnafımıza can suyu olacak hem de bölgeye canlılık katacak. Çeşme’nin tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.