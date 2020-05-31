Parklar çocuklar için temizlendi

Ekipler oyun parklarını hem yıkadı hem de her köşesini iyice dezenfekte etti. Başkan Utku Gümrükçü, “Parklarımızda yeniden çocuk cıvıltılarını duymak bizleri çok mutlu edecek. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.