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    HaberlerEge Haberleri Parklar çocuklar için temizlendi
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    31.05.2020 - 00:01 |

    Parklar çocuklar için temizlendi

    Çiğli Belediyesi, çocuk ve gençleri 3 Haziran’dan itibaren haftada iki gün ağırlayacak parklarda büyük temizlik çalışması başlattı.

    Parklar çocuklar için temizlendi

    Ekipler oyun parklarını hem yıkadı hem de her köşesini iyice dezenfekte etti. Başkan Utku Gümrükçü, “Parklarımızda yeniden çocuk cıvıltılarını duymak bizleri çok mutlu edecek. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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