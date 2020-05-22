Parklar şenlendi

Ege’de sokağa çıkan çocuklar, parklar, bahçeler sahiller ve hayvanat bahçelerine akın etti...Bir hafta sonra yeniden dışarı çıkmanın sevincini yaşayan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle yeniden sokaklarla buluşmanın sevincini yaşadı. Bazı çocuklar bisiklet kullandı, bazıları ise parklarda, bazıları da eğlence alanlarında oyunlar oynadı. Denizli’de Çamlık Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine giden çocuklar hayvanları besleyip onlarla yakından ilgilendi. Hayvanat bahçesinde dolaşan Elanaz Çankaya (12), “Uzun zamandır evde sıkılmıştık, bugün parka geldik. Hayvanları görmek bizim için iyi oldu. Keçileri beslemek çok güzeldi” diye konuştu. Aydın’da çocuklar, aileleriyle park ve yeşil alanlara koştu. Çocuklardan bazılarının bisiklete binip paten kaydığı gözlendi.

Sahillere koşup hava aldılar

Uşak’ta da çocuklar, aileleriyle kentteki Atapark ve Huzurpark’ta keyifli vakit geçirdi. Manisa’da Atatürk Kent Ormanı ve Fatih Parkı gibi mekanlar çocukların en çok ilgi gösterdiği yerler oldu. İzmir’de ise çocuklar aileleriyle sahil kesimlerine akın etti. Bazı çocukların denize girdiği görüldü.

Aileleriyle hayvanat bahçesinde dolaşan çocuklar, deve, keçi, tavus kuşu, kaz ve ördeklerle ilgilendi. Bazı çocuklar yanlarında getirdikleri yiyeceklerle hayvanları besledi.