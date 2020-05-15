Parklardan çocuk sesleri yükseldi

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaklaşık bir aydır evlerinde olan çocuklar verilen 4 saatlik izinde parkları doldurdu. Başkanlar minikleri yalnız bırakmadı, çeşitli hediyeler dağıttı.

Yeni tıp koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan çocukları, başkanlar yalnız bırakmadı, çeşitli hediyeler dağıttı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, oyun oynayan çocuklara top hediye etti. Belediye olarak da parklarda gerekli tedbirleri aldıklarını, dezenfeksiyon çalışmalarını yaptıklarını anlatan Dutlulu, “Uzun bir aradan sonra çocuklarımız belli saatler arasında bugün tekrardan dışarı çıkabildi. Biz de onları sevindirelim istedik. Akhisar’da 7’den 77’ye tüm halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ödemiş cıvıl cıvıldı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, güzel havanın tadını çıkartan çocukların yanındaydı, çeşitli armağanlar verdi. Ayrıca belediye, parklarda oynayan çocuklara maske dağıttı. Başkan Eriş, “Parklarımızı böyle görmeyi özlemiştik. Günler sonra parklarına kavuşan çocuklarımızın heyecanına küçük armağanlarla ortak olduk. Soluğu parklarda alan çocuklarımızın ve ailelerinin maske ihtiyaçları için çalışanlarımız parkları adımladı. Çocuklarımız mutlu ailelerimizin de içi rahat” diye konuştu.

Oran sevindirdi

Çeşme’de ise deniz kenarları ve parklar çocuklarla doldu taştı. Birçok aile, kısıtlamanın kalktığı 11.00’den sonra çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptı, parklara gitti.

Bazıları da ünlü Ilıca Plajı’na gidip güneşlenmeyi tercih etti. Belediye Başkanı Ekrem Oran da, minikleri çikolata vererek sevindirdi. Günlerdir evlerinden çıkamayan çocukların yüzünü güldüren Başkan Oran, “Sabredin çocuklar, hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Milas’ta haftalar sonra ilk defa sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar gönüllerince oynadı. Parklarda oynayan çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Muhammet Tokat oyuncak dağıttı.

Çocuklara sık sık sosyal mesafelerini koruma ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tokat, “Umuyorum ki bu süreç en kısa sürede geçecek ve çocuklarımız bu parklarda rahat ve özgür biçimde oynayabilecek” ifadesini kullandı.