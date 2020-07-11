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    HaberlerEge Haberleri ‘Parola galibiyet’
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    11.07.2020 - 00:00 |

    ‘Parola galibiyet’

    TFF 1. Lig’de son 2 haftaya Play Off hattının 2 puan gerisinde 51 puanla 7. sırada giren Altay, yarın evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

    ‘Parola galibiyet’

    Siyah beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak Play Off iddiasını son haftaya taşımak istiyor. Ligde 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Portekizli santrfor Marco Paixao, Altay’ın kozu olacak.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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