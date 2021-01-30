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    30.01.2021 - 07:00 |

    Partilere ziyaret

    Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’i makamında ziyaret etti.

    Partilere ziyaret

    Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’i makamında ziyaret etti. İlçe Başkanı Gürbilek, “1.5 yıldır uyum içerisinde hizmet ediyoruz” diye konuştu. İYİ Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına da katılan Limoncu, “Kentimizin çıkarına olan tüm konularda CHP ile İYİ Partili Meclis üyelerimiz uyum içerisinde çalışıyor” dedi.

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