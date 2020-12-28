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    HaberlerEge Haberleri Patilere eğitim ve oyun parkı
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    28.12.2020 - 00:03 |

    Patilere eğitim ve oyun parkı

    Bodrum’da Başkan Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her ayrıntısı düşünülerek yapılan Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı şimdiden hayvanseverlerin ilgi odağı oldu.

    Patilere eğitim ve oyun parkı

     Konacık Mahallesi’nde yer alan parkta, çocuklar ve yetişkinler de yürüyüş yapabilecek. Haftanın belirli günlerinden veterinerlik hizmeti de verileceğini açıklayan Başkan Aras, “Çocuklar başta olmak üzere, hayvanseverler için çeşitli aktiviteler de planlanıyor” diye konuştu.

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