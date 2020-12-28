Patilere eğitim ve oyun parkı

Konacık Mahallesi’nde yer alan parkta, çocuklar ve yetişkinler de yürüyüş yapabilecek. Haftanın belirli günlerinden veterinerlik hizmeti de verileceğini açıklayan Başkan Aras, “Çocuklar başta olmak üzere, hayvanseverler için çeşitli aktiviteler de planlanıyor” diye konuştu.