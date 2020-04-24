24.04.2020 - 00:00 |
‘Paylaşmak güzel’
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deneyimlerini genç antrenörlerle paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Maç ve Performans Analizi Antrenörlüğü Sertifika Programı’na katılan analiz antrenörlerinin sorularını video konferans yaparak yanıtlayan Eroğlu, “Bu işe gönül verip doğru yolda yürüyen gençlere deneyimlerinizi aktarmak tarif edilemez bir duygu. Paylaşmak güzeldir” dedi. Kendi ekibiyle 10 yıldır birlikte olduğunu dile getiren Eroğlu, “Birbirimizi çok iyi anlayan insanlarız. Kritik anlarda bütün hocalarım bana yardımcı oluyor” diye konuştu.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.