‘Paylaşmak güzel’

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Maç ve Performans Analizi Antrenörlüğü Sertifika Programı’na katılan analiz antrenörlerinin sorularını video konferans yaparak yanıtlayan Eroğlu, “Bu işe gönül verip doğru yolda yürüyen gençlere deneyimlerinizi aktarmak tarif edilemez bir duygu. Paylaşmak güzeldir” dedi. Kendi ekibiyle 10 yıldır birlikte olduğunu dile getiren Eroğlu, “Birbirimizi çok iyi anlayan insanlarız. Kritik anlarda bütün hocalarım bana yardımcı oluyor” diye konuştu.