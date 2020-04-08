Pazartesi Pazarı’na dezenfeksiyon tüneli

Bergama Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanayisinde ürettirdiği dezenfeksiyon tünellerini vatandaşların hizmetine sundu. İlk tünel ilçenin en büyük halk pazarı olan ve 137 mahalleye hizmet veren Pazartesi Pazarı’na kuruldu. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak önlemleri sıklaştırdık” dedi.