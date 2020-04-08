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    HaberlerEge Haberleri Pazartesi Pazarı’na dezenfeksiyon tüneli
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    08.04.2020 - 00:03 |

    Pazartesi Pazarı’na dezenfeksiyon tüneli

    Pazartesi Pazarı’na dezenfeksiyon tüneli

    Bergama Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanayisinde ürettirdiği dezenfeksiyon tünellerini vatandaşların hizmetine sundu. İlk tünel ilçenin en büyük halk pazarı olan ve 137 mahalleye hizmet veren Pazartesi Pazarı’na kuruldu. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak önlemleri sıklaştırdık” dedi.

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