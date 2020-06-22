Pazaryeri, spor merkezi oldu

Konak Belediyesi’nin pandemi sebebiyle ara verdiği aerobik, step ve pilates kursları, geçtiğimiz günlerde açık alanlara taşınarak yeniden başlamıştı. Açık alanı uygun olmadığı için çalışma yapılamayan mahalleler içinse Konak Belediyesi alternatif bir çözüm geliştirdi. Vatandaştan gelen talepler üzerine Hatay Kapalı Pazar Yeri, açık hava spor alanı olarak değerlendirildi. Kursiyerlerinin ve mahalle sakinlerinin isteği üzerine spor alanı olarak da kullanılmaya başlanan pazar yerinin kurulmadığı çarşamba ve cuma günleri sabah saat 10.00’da başlayan aerobik, step ve pilates dersleri 45 dakika sürüyor. Her yaştan kadın ve erkeğin yoğun ilgi gösterdiği egzersiz dersleri sosyal mesafe gözetilerek yapılıyor. Hem fiziksel hem ruhsal anlamda spor yapmanın kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren mahalle sakinleri, “Uzun süre sonra güne sporla ve zinde başlamak, komşularımızla bir etkinlik içinde olmak bizi mutlu etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a bu olanağı sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.