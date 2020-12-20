Pazaryerleri kontrol altında

Tedbirler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşlara HES Kodu sorgulaması yapıyor, sigara yasağı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yeni Özkanlar Pazaryeri’nde kurulan İkici El Eşya Pazarı’nda yapılan denetimlere Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal ve İlçe Jandarma Komutanı Sadık Yazan’da katıldı. Kaymakam Genel, virüsün yayılımını engellemek için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.