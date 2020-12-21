BİST1.4080.64EURO9.370.24USD7.670.56ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Penaltıkolik Göztepe
    ABONE OL
    21.12.2020 - 00:00 |

    Penaltıkolik Göztepe

    Penaltıkolik Göztepe

    Süper Lig’de evinde Atakaş Hatayspor’a tek golle mağlup olan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçti. Ligde ilk mağlubiyetini 5. haftada Fenerbahçe önünde aldıktan sonra kaybetmeyen sarı kırmızılılar, geçen hafta 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçıyla üst üste kötü sonuçlara imza attı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Bursaspor’a da elenen Göztepe, Hatayspor’a da boyun eğerek taraftarını kahretti.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İlhan Palut, “Pozisyon anlamında duran toplardan ve Guilherme ile önemli fırsatları kaçırdık. İkinci yarıya da iyi başladık, Soner’le bir pozisyona daha girdik. Ancak anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Golden sonra istediğimiz gibi üretken değildik” diye konuştu.

    Öte yandan Göztepe bu sezon penaltıdan yediği gollerle yıkıldı. Ligde rakip takımların en çok penaltı kullandığı ekip olan sarı kırmızılılar aleyhine tam 8 penaltı düdüğü çalındı. Ankaragücü’nden Endri Çekici’nin kullandığı penaltıyı kaleci İrfan Can kurtardı. Yine Çaykur Rizespor maçında Boldrin’in penaltısını çıkaran İrfan Can, seken topta Skoda’nın golüne engel olamadı. Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındığı 7 maçın sadece 1’ini kazanabildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

    Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Sıradaki Haber