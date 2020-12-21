Penaltıkolik Göztepe

Süper Lig’de evinde Atakaş Hatayspor’a tek golle mağlup olan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçti. Ligde ilk mağlubiyetini 5. haftada Fenerbahçe önünde aldıktan sonra kaybetmeyen sarı kırmızılılar, geçen hafta 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçıyla üst üste kötü sonuçlara imza attı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Bursaspor’a da elenen Göztepe, Hatayspor’a da boyun eğerek taraftarını kahretti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İlhan Palut, “Pozisyon anlamında duran toplardan ve Guilherme ile önemli fırsatları kaçırdık. İkinci yarıya da iyi başladık, Soner’le bir pozisyona daha girdik. Ancak anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Golden sonra istediğimiz gibi üretken değildik” diye konuştu.

Öte yandan Göztepe bu sezon penaltıdan yediği gollerle yıkıldı. Ligde rakip takımların en çok penaltı kullandığı ekip olan sarı kırmızılılar aleyhine tam 8 penaltı düdüğü çalındı. Ankaragücü’nden Endri Çekici’nin kullandığı penaltıyı kaleci İrfan Can kurtardı. Yine Çaykur Rizespor maçında Boldrin’in penaltısını çıkaran İrfan Can, seken topta Skoda’nın golüne engel olamadı. Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındığı 7 maçın sadece 1’ini kazanabildi.