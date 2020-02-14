Perşembe Pazarı’nda mutlu son

Pazarın bu hafta Avni Gemicioğlu Caddesi ve ara sokaklarında kurulacağı, önümüzdeki haftadan itibaren de Büyükşehir tarafından yapılan kapalı pazar yerinde hizmet vereceği belirtti.



‘İmza altına alınacak’



Perşembe Pazarı’nın taşınmasıyla ilgili olarak uzun süredir mesai harcadıklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Pazarcı esnafımızla bir toplantı yaptık, esnafımızla da istişare yaptık. Bunun neticesinde bir mutabakata vardık. MANULAŞ’tan yeri Şehzadeler Belediyesi olarak biz kiralayacağız. Bu hafta, yani perşembe günü pazar mevcut bulunduğu yerde, Avni Gemicioğlu Caddesi ve ara sokaklarında kurulacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Pazartesi günü, yerin kullanım hakkına sahip olan MANULAŞ ve Şehzadeler Belediyesi’yle anlaşmayı imza altına alacaklarını belirtti.



Saruhanlı’dan yol teşekkürü



MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ile AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, muhtarlar ve STK temsilcileriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Saruhanlı ve Gölmarmara’da yapılan 21 kilometrelik beton yol uygulaması için teşekkürlerini sunan heyet, Başkan Ergün’ü Saruhanlı’ya davet etti.