Personel reformunda ikinci aşama tamam

Bu kapsamda ilk olarak ihalesi 7 farklı müdürlükçe yapılan personel hizmetleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde toplandı. İkinci aşamada belediye başkan yardımcıları ve memur kadrolarında değişikliğe gidildi; 2 başkan yardımcısı görevden alındı, 3 yeni başkan yardımcısı atandı. 15 müdürlüğe yeni müdür atamaları yapıldı. 42 memurun yer değişimi gerçekleşti. Sandal, 3’üncü aşamada da KHK kapsamındaki çalışanların özlük haklarını yeniden düzenleyeceklerini, eşit işe eşit ücret ve liyakat esaslı görevlendirmeler yapacaklarını söyledi.