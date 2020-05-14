14.05.2020 - 00:02 |
Personelden tatlılı karanfilli kutlama
Tire Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı Salih Atakan Duran adına 12- 18 Mayıs Hemşireler haftası nedeniyle ilçede görev yapan tüm hemşireleri ziyaret etti.
Belediye personeli, karanfil takdim etti, tatlı ikramında bulundu. Başkan Duran, “Koronavirüs salgınında onların fedakârlıkları, emekleri ve gayretleri asla unutulmayacak” dedi.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.