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    27.01.2021 - 00:03 |

    Personele moral

    Kuşadası Belediyesi tarafından tasarlanan Mobil İkram Aracı’nın son durağı Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) şantiyesi ile Kademe Amirliği oldu.

    Personele moral

    Kenti güzelleştirmek için 7 gün 24 saat mesai yapan personele sıcak çay, meyve suyu, simit ve peynir ikram edildi. Kuşadası’nın büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Onlar dişlerini tırnaklarına takarak bu kente değer katmak için çalışıyor. Emeklerini asla ödeyemeyiz” dedi.
    Ayrıca Limoncu, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu. Zabıtaların huzur ve düzeni sağlamak için çok önemli bir görev yürüttüklerini söyledi.

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