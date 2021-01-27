Personele moral

Kenti güzelleştirmek için 7 gün 24 saat mesai yapan personele sıcak çay, meyve suyu, simit ve peynir ikram edildi. Kuşadası’nın büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Onlar dişlerini tırnaklarına takarak bu kente değer katmak için çalışıyor. Emeklerini asla ödeyemeyiz” dedi.

Ayrıca Limoncu, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu. Zabıtaların huzur ve düzeni sağlamak için çok önemli bir görev yürüttüklerini söyledi.