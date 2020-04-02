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    HaberlerEge Haberleri Personele moral destekte bulundu
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    02.04.2020 - 00:04 |

    Personele moral destekte bulundu

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgını mücadele eden personele 1000 lira moral desteğinde bulundu.

    Personele moral destekte bulundu

    Başkan Arslan, cefakârca çalışan personelini kutladı, desteğin olanaklar ölçüsünde süreceğini kaydetti. Arslan, “Güzel günlere olan inancımla, ekibimle ve personelimizle birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hepsi alkışı hak ediyor” dedi.

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