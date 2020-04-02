02.04.2020 - 00:04 |
Personele moral destekte bulundu
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgını mücadele eden personele 1000 lira moral desteğinde bulundu.
Başkan Arslan, cefakârca çalışan personelini kutladı, desteğin olanaklar ölçüsünde süreceğini kaydetti. Arslan, “Güzel günlere olan inancımla, ekibimle ve personelimizle birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hepsi alkışı hak ediyor” dedi.
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.