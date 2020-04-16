Personele motivasyon primi

7 gün 24 saat aralıksız çalışan isimler, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından primle ödüllendirildi. Prim, ilçe genelinde Kriz Masası’na bağlı, başta sağlık işleri ve dezenfekte ekipleri olmak üzere, Burhaniye’nin temiz ve sağlıklı kalabilmesi, krizi minimum riskle atlatabilmesi için kendi sağlığını hiçe sayarak çalışan Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı sahada çalışan personeli kapsıyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumda kendi sağlıklarını önemsemeden Burhaniyelilerin daha sağlıklı olması için canla başla çalışan personelimiz, bu ödülü sonuna kadar hak etti. Hizmetlerin aksamaması ve hijyen koşullarının sürekli olabilmesi adına çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.