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    29.03.2020 - 00:10 |

    Personele ödül, başkanlara alkış

    Koçarlı Başkanı Kaplan ile Burhaniye Başkanı Deveciler halk sağlığı için koronavirüsle sahada aralıksız mücadele eden belediye ekiplerine, moral motivasyon primi verdi

    Personele ödül, başkanlara alkış

    Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, aldığı iki kararla örnek olacak bir harekete imza attı. Koronavirüsle mücadele için sahada çalışan ekiplere başkanlık maaşını bağışlayıp ikramiye olarak vereceğini açıkladı. “Birlik ve beraberliğin önem kazandığın bu günlerde şüphesiz, paylaşarak güç kazanacağız” ifadeleriyle mesai arkadaşlarına seslenen Kaplan şöyle konuştu:

    Paylaşmak güç verir

    “Bu mücadelede şahsım olarak benimde bir katkım olsun istedim. Umuyorum ki birçok insan da benim gibi düşünüyordur. Çok olan paylaşırsa güç kazanılır ve bu güçle her şeyin üstesinden gelmek mümkün olur. Sizlere, özverili çalışmalarınızdan dolayı minnetarız. Gecenizi gündüzünüze katarak yaptığınız çalışmalarda lütfen ama lütfen önlemlerinizi ihmal etmeyin. Bu süreçte yapmış olduğunuz hizmetlere ek olarak maaş ikramiyeleriniz için mali hizmetlere gerekli talimatı verdim. Emekleriniz için teşekkür ediyorum.”

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, ilçenin krizi minimum riskle atlatabilmesi ve halkın sağlığı için 7/24 canla başla sahada çalışan, kriz masasına bağlı sağlık işleri ve temizlik işleri ile Park Bahçeler ve Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı personele, 500 lira moral ve motivasyon primi ödedi.

    Hak ettiler

    Kendi sağlıklarından önce Burhaniyelileri düşünen çalışma arkadaşlarının bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirten Deveciler, “Hizmetlerin aksamaması, Burhaniyelilerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz, onlarda için evlerinde kalarak riskleri en aza indirsinler. Bu zor zamanları el birliği ile atlatacağız” diye konuştu.

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