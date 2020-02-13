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    HaberlerEge Haberleri Personele özel balo
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    13.02.2020 - 00:04 |

    Personele özel balo

    Ege Palas Business Hotel yönetici ve çalışanları, yeni yıl balosunda bir araya geldi.

    Personele özel balo

    Genel Müdür Murat Ağbaba’nın yaptığı konuşmanın ardından Açılım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, özverili çalışmaları nedeniyle tüm personele ve geceye destek veren çözüm ortaklarına teşekkür etti. Executive Chef Sn. Mehmet Yaşar Özel ve ekibinin hazırladığı pasta kesiminin ardından Son Dakika Band sahne aldı.

    Personele özel balo

    Personele özel balo


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