Personele özel balo

Genel Müdür Murat Ağbaba’nın yaptığı konuşmanın ardından Açılım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selin Açık, özverili çalışmaları nedeniyle tüm personele ve geceye destek veren çözüm ortaklarına teşekkür etti. Executive Chef Sn. Mehmet Yaşar Özel ve ekibinin hazırladığı pasta kesiminin ardından Son Dakika Band sahne aldı.









