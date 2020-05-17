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    HaberlerEge Haberleri Personele saldırdılar
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    17.05.2020 - 00:03 |

    Personele saldırdılar

    Personele saldırdılar

    Didim Belediyesi, kıyı kenar çizgisini ihlal eden kaçak yapılara geçit vermedi. Mersindere Mahallesi sınırlarında bulunan yapıların yıkım işlemi başladı. Deniz kenarına sıfır olarak yapılan ve içerisinde konteynerların bulunduğu kaçak yapılar Didim Belediyesi’ne ait iş makineleri yardımıyla yıkıldı ve söküm işlemleri gerçekleştirildi. İkiz Kuleler olarak bilinen binaların sahibi olan şirket tarafından yapılan kaçak yapıların yıkımı sırasında, şirket sahipleri ve elemanları görevli belediye personeline saldırdı. Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile bazı zabıta personelleri olayla ilgili şikayetçi oldu.

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