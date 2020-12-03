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    HaberlerEge Haberleri Petkim hata yapmadı
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    03.12.2020 - 00:00 |

    Petkim hata yapmadı

    ING Basketbol Süper Ligi’nde art arda 3 galibiyetin ardından Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’a yenilen Petkimspor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol önünde son saniye galibiyetiyle tekrar çıkışa geçti.

    Petkim hata yapmadı

    Rakibi önünde süre bittikten sonra Hummer’in serbest atışıyla 1 sayı farka 67-66 galibiyete uzanan Petkim, son 5 maçta 4 galibiyetle Play Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Aliağa temsilcisi bu sezon yükseldiği ligde çıktığı 10 maçın 5’ini kazandı.

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