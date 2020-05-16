Petkim’de üretim geçen yıla göre arttı

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, her zaman olduğu gibi bu süreçte de güçlü yapısını korudu” değerlendirmesinde bulundu.