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    HaberlerEge Haberleri Petkim’de üretim geçen yıla göre arttı
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    16.05.2020 - 00:04 |

    Petkim’de üretim geçen yıla göre arttı

    Petkim, yılın ilk çeyreğinde STAR Rafineri’nin sağladığı sinerjiyle toplam üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artırarak 802 bin tona yükseltti, satış hasılatında da 2,8 milyar liraya ulaştı.

    Petkim’de üretim geçen yıla göre arttı

    SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, her zaman olduğu gibi bu süreçte de güçlü yapısını korudu” değerlendirmesinde bulundu.

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