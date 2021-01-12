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    HaberlerEge Haberleri Petkimspor NEFES ALDI
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    12.01.2021 - 00:01 |

    Petkimspor NEFES ALDI

    ING Basketbol Süper Ligi’nde takımdaki 9 oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından çıktığı maçları kaybedince Play Off hattından inip alt sıralara demir atan Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle silkindi.

    Petkimspor NEFES ALDI

    Petkimspor’da Adriyatik Ligi ekiplerinden FMP Belgrad’tan transfer edilen Okben Ulubay, ilk 5’te görev aldığı ilk maçında 16 sayı, 2 ribaund, 5 asistle oynadı. Okben, gençlerde milli takımlarda birlikte görev yapıp Yıldızlar 2012 Avrupa Şampiyonası’nda birlikte altın madalya kazandığı Petkimsporlu Ege Arar’la ilk kez kulüp bazında takım arkadaşı oldu.

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