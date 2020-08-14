BİST1.100-1.25EURO8.680.54USD7.330.07ALTIN461.021.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Petkimspor, Süper Lig’de
    ABONE OL
    14.08.2020 - 00:00 |

    Petkimspor, Süper Lig’de

    Türkiye Basketbol Ligi’nde koronavirüs pandemisi yüzünden yarıda kalan geçen sezonu lider tamamlayan Petkimspor, Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından beklenildiği gibi ING Basketbol Süper Ligi’ne alındı.

    Petkimspor, Süper Lig’de

    Bakırköy Basket’i Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nı yerine getiremediği için lige almayan TBF, tüm şartları tamamlayıp başvuru harcını yatırırken sponsor konusunda teminat mektubu da sunan Aliağa temsilcisini Süper Lig’e dahil etti. Süper Lig için tüm transfer çalışmalarını bile tamamlayıp antrenmanlara başlayan Petkimspor, TBF’nin resmi kararını açıklamasıyla hedefine ulaştı. Daha önce ilçeyi 6 sezon Süper Lig’de temsil eden Aliağa Petkim, 2014 yılında küme düştükten sonra kapanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları ve sözleri ... 14 Ağustos 2020 Yepyeni, Mübarek, uzun, anlamlı, kısa cuma mesajı ve sözleri

    Cuma mesajları ve sözleri ... 14 Ağustos 2020 Yepyeni, Mübarek, uzun, anlamlı, kısa cuma mesajı ve sözleri

    Emeklilik süreleri uzayacak, çünkü...

    Emeklilik süreleri uzayacak, çünkü...

    İlginç çıkış: Ölülere, kedilere ve köpeklere...

    İlginç çıkış: Ölülere, kedilere ve köpeklere...

    Cuma namazı yarın saat kaçta, ne zaman kılınacak? - 14 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

    Cuma namazı yarın saat kaçta, ne zaman kılınacak? - 14 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber