14.08.2020 - 00:00 |
Petkimspor, Süper Lig’de
Türkiye Basketbol Ligi’nde koronavirüs pandemisi yüzünden yarıda kalan geçen sezonu lider tamamlayan Petkimspor, Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından beklenildiği gibi ING Basketbol Süper Ligi’ne alındı.
Bakırköy Basket’i Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nı yerine getiremediği için lige almayan TBF, tüm şartları tamamlayıp başvuru harcını yatırırken sponsor konusunda teminat mektubu da sunan Aliağa temsilcisini Süper Lig’e dahil etti. Süper Lig için tüm transfer çalışmalarını bile tamamlayıp antrenmanlara başlayan Petkimspor, TBF’nin resmi kararını açıklamasıyla hedefine ulaştı. Daha önce ilçeyi 6 sezon Süper Lig’de temsil eden Aliağa Petkim, 2014 yılında küme düştükten sonra kapanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.