Petkimspor, Süper Lig’de

Bakırköy Basket’i Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nı yerine getiremediği için lige almayan TBF, tüm şartları tamamlayıp başvuru harcını yatırırken sponsor konusunda teminat mektubu da sunan Aliağa temsilcisini Süper Lig’e dahil etti. Süper Lig için tüm transfer çalışmalarını bile tamamlayıp antrenmanlara başlayan Petkimspor, TBF’nin resmi kararını açıklamasıyla hedefine ulaştı. Daha önce ilçeyi 6 sezon Süper Lig’de temsil eden Aliağa Petkim, 2014 yılında küme düştükten sonra kapanmıştı.