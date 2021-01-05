05.01.2021 - 00:01 |
Petkimspor’da düşüş sürüyor
ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Bahçeşehir Koleji’ne de 77-72 yenilen Petkimspor, ilk yarıyı moralsiz kapattı.
Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Aliağa temsilcisi, takımda yaşanan koronavirüs vakalarının ardından çıktığı 2 sınavdan da eli boş ayrıldı. Koronavirüs vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen Petkimspor, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgiyle sondan ikinci sıraya geriledi. Petkim, ikinci yarının ilk haftasında 10 Ocak Pazar günü Büyükçekmece’yi ağırlayacak.