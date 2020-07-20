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    HaberlerEge Haberleri Petkimspor’un ikinci yabancısı Vasiliauskas
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    20.07.2020 - 00:01 |

    Petkimspor’un ikinci yabancısı Vasiliauskas

    Petkimspor’un ikinci yabancısı Vasiliauskas

    ING Basketbol Süper Ligi’ne mali kriterleri yerine getiremediği için alınmayan Bakırköy Basket’in yerine Tahkim Kurulu’na yaptıkları itiraz sonuçlanınca lige katılmayı bekleyen Petkimspor, ikinci yabancı transferini gerçekleştirdi. Daha önce AEK’dan şutör guard Kendrick Ray’le Süper Lig koşullu sözleşme yapan Aliağa ekibi, Gaziantep Basketbol’dan ayrılan guard Sarunas Vasiliauskas’la da sözleşme imzaladı. Ülkemizde son 4 sezondur Uşak Sportif, Trabzonspor ve Gaziantep formalarını giyen 31 yaşında, 1.88 boyundaki Litvanyalı oyuncu, geçen sezon ligde 9.2 sayı, 1.2 ribaund, 5.3 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Kestutis Kemzura’yı antrenörlük görevine getirerek resmi açıklama için Basketbol Federasyonu’nun kararını bekleyen Petkimspor, iç transferde Hakan Yapar’dan sonra Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna ve Tayfun Erülkü’yü takımda tuttu.

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