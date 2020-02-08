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    08.02.2020 - 00:02 |

    Philsa gururlu

    Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

    Philsa gururlu

    Philsa, Büyük Firma Kategorisi’nde üretim ve yatırım alanlarında EBSO tarafından verilen iki ödüle birden layık görüldü. Yaptığı yatırımlar, kalkınmadaki önemli payı ve Türk ekonomisine kattığı değer ile Başarılı Sanayi Kuruluşları sıralamasında yer alan Philsa, Büyük Firma kategorisinde ‘üretim’ ve ‘yatırım’ alanlarında üçüncülük ödülü aldı. Philsa’ya, 25 yıllık EBSO üyeliğinden dolayı da özel bir sertifika verildi. Genel Müdür Filiz Yavuz Diren, “Ödül gurur verdi” dedi.

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