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    HaberlerEge Haberleri Pınar Cup’ta ilk maç Kaf Kaf ile Petkim’in
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    17.09.2020 - 00:00 |

    Pınar Cup’ta ilk maç Kaf Kaf ile Petkim’in

    Pınar Karşıyaka’nın her yıl düzenlediği Pınar Cup, bugün başlıyor.

    Organizasyonda ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka ile ligin yeni ekibi Petkimspor derbide rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 19.00’da start alacak. Karşılaşma Karşıyaka’nın resmi Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Tribünde 100 taraftarın fotoğrafları da yer alacak. Sezon öncesi son prova olma özelliği taşıyan organizasyonda yarın aynı saatte Petkimspor-Büyükçekmece, cumartesi günü saat 16.00’da ise Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece maçları oynanacak.

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