Pınar Et kriterlere uydu hijyen sertifikasını aldı

İlk günden bu yana gıda güvenliği konusunda etkin bir şekilde çalıştıklarını belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “AB standartlarında ve sertifikalarla tescillenmiş hijyenik koşullarda üretim yapıyoruz. TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi’ne sahip laboratuvarımız ve tüm ürün süreçlerinde uyguladığımız Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi ile yüksek kalite standartlarımızı koruyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile hijyen ve kalite standartlarından ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.