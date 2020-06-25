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    HaberlerEge Haberleri Pınar Et kriterlere uydu hijyen sertifikasını aldı
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    25.06.2020 - 00:01 |

    Pınar Et kriterlere uydu hijyen sertifikasını aldı

    Pınar Et, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan kılavuzdaki kriterleri yerine getirdi, ‘Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almayı başaran ilk entegre et ürünleri firması oldu.

    Pınar Et kriterlere uydu hijyen sertifikasını aldı

    İlk günden bu yana gıda güvenliği konusunda etkin bir şekilde çalıştıklarını belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “AB standartlarında ve sertifikalarla tescillenmiş hijyenik koşullarda üretim yapıyoruz. TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi’ne sahip laboratuvarımız ve tüm ürün süreçlerinde uyguladığımız Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi ile yüksek kalite standartlarımızı koruyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile hijyen ve kalite standartlarından ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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