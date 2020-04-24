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    HaberlerEge Haberleri Pınar Et, Ramazan sofralarına hazır
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    24.04.2020 - 00:01 |

    Pınar Et, Ramazan sofralarına hazır

    Pınar Et, Ramazan sofralarına hazır

    Değişen tüketici trendlerini yakından takip eden Pınar Et, Ramazan ayında tüketicilerin iftar ve sahur sofralarında yerini alıyor.
    Tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren pandemi günlerinde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere talep gösterdiğini belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer “Protein ihtiyacının karşılanmasında tüketimi önem arz eden kırmızı etin yanı sıra hindi eti de yine sağlıklı olması ve yüksek protein içeriği ile daha çok tercih edilmeye başlandı. Sağlığa faydalı içerikleriyle deniz ürünleri de tüketiciler tarafından daha çok tüketilmeye başlandı. Geleneksel lezzetleri korunurken bu lezzetlerin hızlı hazırlanabilen farklı alternatifleri tüketicilere sunuyoruz” dedi.

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