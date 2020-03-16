Pınar Karşıyaka durdurulamıyor

3 yıl sonra Play Off oynamayı şimdiden garantileyen Karşıyaka, sarı kırmızılı rakibini bu sezon hem evinde hem de İstanbul’da yenmeyi başardı. 8 sezon sonra üst üste 8 galibiyetlik seri yakaladı. Galatasaray maçı salgın kabusu nedeniyle seyircisiz oynanırken Antrenör Ufuk Sarıca, her iki takımda oyuncuların maça tedirgin çıktığını ancak kazanmayı bildiklerini söyledi.