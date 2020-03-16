16.03.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka durdurulamıyor
Europe Cup’ta üst üste 13 galibiyetlik seriyle yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, maç fazlasıyla liderliği sürdürdüğü ING Basketbol Süper Ligi’nde de art arda 8. galibiyetini Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanında 79-74’lük skorla aldı.
3 yıl sonra Play Off oynamayı şimdiden garantileyen Karşıyaka, sarı kırmızılı rakibini bu sezon hem evinde hem de İstanbul’da yenmeyi başardı. 8 sezon sonra üst üste 8 galibiyetlik seri yakaladı. Galatasaray maçı salgın kabusu nedeniyle seyircisiz oynanırken Antrenör Ufuk Sarıca, her iki takımda oyuncuların maça tedirgin çıktığını ancak kazanmayı bildiklerini söyledi.
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.