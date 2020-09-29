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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka iddialı başladı
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    29.09.2020 - 00:00 |

    Pınar Karşıyaka iddialı başladı

    ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon 8, Avrupa’da ise FIBA Europe Cup’ta 13 maçlık galibiyet serisi yakalamışken pandemi nedeniyle iki kulvarda birden hayallerinden olan Pınar Karşıyaka, ligde yeni sezona kaldığı yerden başladı.

    Pınar Karşıyaka iddialı başladı

    Sezonun ilk maçında Lokman Hekim Fethiye BLD’yi 37 sayı farkla 92-55 mağlup eden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Galibiyet sonrası konuşan Ufuk Sarıca, “İlk yarı açıkçası yaptığımız top kayıpları nedeniyle bir türlü ritim bulamadık ancak ikinci yarıda tempomuzu artırdık ve daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Sonuçta bizim için bir lig maçı ve puan kazanımından öteye geçmedi. Sonraki maçlarımızda umut ediyorum ki daha hazır bir şekilde sahada olacağız” dedi.

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