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    HaberlerEge Haberleri Pınar Karşıyaka’da olağanüstü zirve
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    12.06.2020 - 07:00 |

    Pınar Karşıyaka’da olağanüstü zirve

    ING Basketbol Süper Ligi’nin koronavirüs salgını nedeniyle bitirilmesi üzerine iç transfer görüşmelerine hız veren Pınar Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, Genel Menajer Selim Çınar ve İstanbul’dan İzmir’e gelen Antrenör Ufuk Sarıca buluştu.

    Pınar Karşıyaka’da olağanüstü zirve

    Transfer politikasını masaya yatıran yeşil kırmızılılar, bütçe netleştikten sonra somut adım atacak. Başkan Büyükkarcı, yeni sezon bütçesini netleştirmek için takımın isim sponsoru Yaşar Holding’le toplantı yapmayı bekliyor. Yeşil kırmızılıların opsiyonlu olan sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmayı önerdiği pivot Jordan Morgan’ın kendisine talip olan takımlardan Yunan devi Panathinaikos’la anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun ABD’li menajeri Andy Bountogianis iddiaları yalandı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca da Morgan’ın kendilerine son kararını yarın bildireceğini, sözleşmesi biten Metecan Birsen’le yaptığı görüşmede ise milli oyuncunun Kaf Kaf’ta kalmak istediğini söylediğini açıkladı.

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