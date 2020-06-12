Pınar Karşıyaka’da olağanüstü zirve

Transfer politikasını masaya yatıran yeşil kırmızılılar, bütçe netleştikten sonra somut adım atacak. Başkan Büyükkarcı, yeni sezon bütçesini netleştirmek için takımın isim sponsoru Yaşar Holding’le toplantı yapmayı bekliyor. Yeşil kırmızılıların opsiyonlu olan sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmayı önerdiği pivot Jordan Morgan’ın kendisine talip olan takımlardan Yunan devi Panathinaikos’la anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun ABD’li menajeri Andy Bountogianis iddiaları yalandı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca da Morgan’ın kendilerine son kararını yarın bildireceğini, sözleşmesi biten Metecan Birsen’le yaptığı görüşmede ise milli oyuncunun Kaf Kaf’ta kalmak istediğini söylediğini açıkladı.