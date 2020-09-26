26.09.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’nın Avrupa formatı değişti
ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk maçını yarın evinde Lokman Hekim Fethiye BLD’yle oynayacak Pınar KSK’nin Avrupa’da yeni sezonda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi’nde format değişikliğine gidildi.
Pandemi nedeniyle FIBA, Şampiyonlar Ligi’nde grupları 8’er takımdan 4’er takıma indirdi. Yeşil kırmızılı ekip, F Grubu’nda Brose Bamberg (Almanya), Retabet Bilbao (İspanya) ve Fortitudo Bologna (İtalya) ile rakip olacak. Daha önce 13 Ekim’de başlayacağı açıklanan organizasyon, 1 hafta gecikmeli olarak 20-21 Ekim’de start alacak.