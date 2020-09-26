Pınar Karşıyaka’nın Avrupa formatı değişti

Pandemi nedeniyle FIBA, Şampiyonlar Ligi’nde grupları 8’er takımdan 4’er takıma indirdi. Yeşil kırmızılı ekip, F Grubu’nda Brose Bamberg (Almanya), Retabet Bilbao (İspanya) ve Fortitudo Bologna (İtalya) ile rakip olacak. Daha önce 13 Ekim’de başlayacağı açıklanan organizasyon, 1 hafta gecikmeli olarak 20-21 Ekim’de start alacak.