Pınar Karşıyaka’nın Bahçeşehir mesaisi

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 lira olarak açıklandı. Öte yandan maçı izleyen taraftarlar Karşıyaka’nın bu mücadelenin ardından Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda saat 16.30’da Play Off’a kalmak için oynayacağı Edremit Belediyesi Altınoluk karşılaşmasında da ücret ödemeden takımlarına destek verebilecek. Ligde son 6 maçını üst üste kazanan Pınar Karşıyaka toplam 21 maçta 18 galibiyet elde etti.