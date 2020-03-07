07.03.2020 - 00:00 |
Pınar Karşıyaka’nın Bahçeşehir mesaisi
FIBA Europe Cup’ın çeyrek finalinde Kiev Basket’i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek rövanş öncesi yarı finalin kapısını ardına kadar aralayan Pınar Karşıyaka, bugün liderlik koltuğunda oturduğu ING Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 13.00’te başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 lira olarak açıklandı. Öte yandan maçı izleyen taraftarlar Karşıyaka’nın bu mücadelenin ardından Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda saat 16.30’da Play Off’a kalmak için oynayacağı Edremit Belediyesi Altınoluk karşılaşmasında da ücret ödemeden takımlarına destek verebilecek. Ligde son 6 maçını üst üste kazanan Pınar Karşıyaka toplam 21 maçta 18 galibiyet elde etti.
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