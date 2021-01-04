Pınar KSK 7’de 7 yaptı

1 Aralık’taki Anadolu Efes deplasmanından beri bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, bu periyotta Fenerbahçe’yi evinde, Galatasaray ve Beşiktaş’ı dış sahada yenerek gücünü gösterdi. Zirve yarışında Fenerbahçe’yle 15 haftada aynı sayıda galibiyet alan Karşıyaka, sezon başında silinen 1 puanı yüzünden rakibinin gerisinde kaldı. Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yarın İtalya’nın Fortutido Bologna’yı konuk edecek.