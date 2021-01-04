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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK 7’de 7 yaptı
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    04.01.2021 - 00:01 |

    Pınar KSK 7’de 7 yaptı

    ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarıyı 84-72’lik Beşiktaş galibiyetiyle kapatan Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca, “İkinci yarıda da aynı performansı sergilemeye çalışacağız” dedi.

    Pınar KSK 7’de 7 yaptı

    1 Aralık’taki Anadolu Efes deplasmanından beri bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, bu periyotta Fenerbahçe’yi evinde, Galatasaray ve Beşiktaş’ı dış sahada yenerek gücünü gösterdi. Zirve yarışında Fenerbahçe’yle 15 haftada aynı sayıda galibiyet alan Karşıyaka, sezon başında silinen 1 puanı yüzünden rakibinin gerisinde kaldı. Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yarın İtalya’nın Fortutido Bologna’yı konuk edecek.

     

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