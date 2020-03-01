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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK, Başkent’te
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    01.03.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK, Başkent’te

    ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Gaziantep Basketbol galibiyetiyle sezon başından bu yana zirve için çekiştiği Anadolu Efes’ten liderliği maç fazlasıyla devralan Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom deplasmanına çıkacak.

    Pınar KSK, Başkent’te

    Ankara Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 15.15’te başlayacak. Kaf Kaf, 20 haftada 17 galibiyetle zirvede yer alıyor. İki takımın 12 Şubat’ta aynı salonda Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda oynadığı maçı Türk Telekom 62-56 kazanmıştı. Karşıyaka, bu maçın ardından 4 Mart’ta FIBA Europe Cup çeyrek final ilk sınavında Kiev Basket’e konuk olacak.

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