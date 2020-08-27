Pınar KSK, eksi 1’le başlıyor

İlk kez puan silme cezası alan Karşıyaka, TBF’nin 30 Haziran’da verdiği cezanın kesinleşmesiyle yeni sezona eksi 1 puanla başlayacak. 26 Eylül’de start alacak yeni sezonda ilk haftayı bay olarak geçecek Kaf Kaf, ilk maçına ikinci haftada Gaziantep Basket deplasmanına çıkacak. Geçen yıl ligde ve FIBA Europe Cup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, koronavirüs salgını yüzünden beyaz sezon ilan edilmesiyle sezonu erken noktalamak zorunda kalmıştı.