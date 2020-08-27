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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK, eksi 1’le başlıyor
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    27.08.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK, eksi 1’le başlıyor

    Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen yıl 11 Kasım’da yürürlüğe girip yeni sezondan itibaren uygulanacak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’na tam olarak uymadığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bir puanı silinen Pınar Karşıyaka’nın itirazını reddetti.

     İlk kez puan silme cezası alan Karşıyaka, TBF’nin 30 Haziran’da verdiği cezanın kesinleşmesiyle yeni sezona eksi 1 puanla başlayacak. 26 Eylül’de start alacak yeni sezonda ilk haftayı bay olarak geçecek Kaf Kaf, ilk maçına ikinci haftada Gaziantep Basket deplasmanına çıkacak. Geçen yıl ligde ve FIBA Europe Cup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, koronavirüs salgını yüzünden beyaz sezon ilan edilmesiyle sezonu erken noktalamak zorunda kalmıştı.

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