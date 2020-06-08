Pınar KSK Metecan’da ısrarlı

Kariyerinin en iyi sezonunu Karşıyaka’da geçiren 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi bitti. Kaf Kaf, İspanya’dan teklif aldığı öğrenilen oyuncunun kontratını yenilemeye çalışıyor. Yeşil kırmızılılar, Metecan’la koronavirüs salgınıyla erken bitirilen bu sezondan kalan 3 aylık alacağı için de pazarlık halinde. Antrenör Ufuk Sarıca’nın A Milli Takım’dan da öğrencisi olan Metecan, Anadolu Efes’ten transfer olduğu İzmir temsilcisinde bu sezon ligde 9.2 sayı, 4.8 ribaund, 1.6 asist ortalamaları yakaladı.