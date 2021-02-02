Pınar KSK rekora koştu

ING Basketbol Ligi’nde evinde Tofaş’ı 90-71 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini alan ve kulüp tarihinin en iyi serisini yakalayan Pınar Karşıyaka, kendi rekorunu kırmanın sevincini paylaşıyor. Ligde 9. haftada evinde Bahçeşehir Koleji’ni 82-79 yenerek başladığı seride sırasıyla Frutti Extra Bursaspor’u 94-81 (D), Fenerbahçe Beko’yu 83-79, Büyükçekmece Basketbol’u 90-77 (D), Galatasaray’ı 86-74 (D), OGM Ormanspor’u 86-57, Beşiktaş Icrypex’i 84-72 (D), Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u (D) 86-78, Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 72-65, Aliağa Petkimspor’u 85-75 (D) ve Tofaş’ı 90-71 mağlup eden Kaf Kaf, bu periyotta rakip potalara 938 sayı bırakırken, potasında 808 sayı gördü. Başantrenör Ufuk Sarıca, “Arka arkaya kazanmaya devam ediyoruz. Avrupa ile beraber art arda 14. galibiyetimiz oldu. Kazanmak gerçekten bir karakter. Çok sert maçlar oynuyoruz. Biz geri adım atan bir takım değiliz. İnşallah devamını da sağlayacağız” diye konuştu.

KSK Token 2. arzı satışta

KSK Token için 2. arz dönemi başladı. 15 milyon adet token'ın satışa sunulduğu arzda, token'lar 0,40 kuruştan işlem görecek. Karşıyaka S.K. uygulaması ve bitci.com üzerinden satışa çıkan token’lar ile BitciPay anlaşmalı noktalarda alışveriş ve Bitci.com kripto para borsasında alım satım yapılabilecek. Karşıyaka’ya özel bu uygulama ile ayrıca kulübün kişiye özel içerikleri izlenebilir, anketlere katılabilinir. KSK Store’dan alışveriş yapılabilir. Karşıyaka S.K. uygulaması ile KSK Taraftar Token, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Bitci Coin alınılabilecek.