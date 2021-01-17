BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK, tarihi serinin peşinde
    ABONE OL
    17.01.2021 - 00:01 |

    Pınar KSK, tarihi serinin peşinde

    ING Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 8 maç kazanarak 16 haftada 13 galibiyetle lider Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun gerisinde üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, bugün Empera Halı Gaziantep Basketbol’u son yılların galibiyet serisi rekorunu kırmak için ağırlayacak.

    Pınar KSK, tarihi serinin peşinde

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf Kaf, bugün de kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak. Yeşil kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play Off’a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Duramayıp refüje çarptı! Hurdaya döndü

    Duramayıp refüje çarptı! Hurdaya döndü

    En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

    En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

    İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

    İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

    7'nci kez yakalanınca... 2046'ya kadar ehliyetine el konuldu

    7'nci kez yakalanınca... 2046'ya kadar ehliyetine el konuldu

    Sıradaki Haber