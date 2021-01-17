Pınar KSK, tarihi serinin peşinde

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf Kaf, bugün de kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak. Yeşil kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play Off’a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı.