21.08.2020 - 00:00 |
Pınar KSK’de 2 isim yuvadan uçtu
ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi yine iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka’da, altyapıdan yetişen isimlerden Alp Karahan’la yollar ayrılırken Berke Aygündüz ise Afyon BLD. Basketbol’a kiralık gönderildi.
Yeşil kırmızılılarda 2016-17 sezonundan beri A Takım’da forma giyen 22 yaşındaki Alp, 2018-19 sezonunda Sakarya BŞB, geçen sezon da Konyaspor’a kiralık gitti. Berke ise 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında A Takım’da oynayıp geçen sezonu kiralık geçirdi.