Pınar KSK’de 2 isim yuvadan uçtu

Yeşil kırmızılılarda 2016-17 sezonundan beri A Takım’da forma giyen 22 yaşındaki Alp, 2018-19 sezonunda Sakarya BŞB, geçen sezon da Konyaspor’a kiralık gitti. Berke ise 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında A Takım’da oynayıp geçen sezonu kiralık geçirdi.