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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK’de Adem Bona yuvadan uçuyor
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    28.06.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK’de Adem Bona yuvadan uçuyor

    Pınar Karşıyaka geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivotu Adem Bona’ya, Beşiktaş’ın talip olduğu öğrenildi.

    Pınar KSK’de Adem Bona yuvadan uçuyor

    Menajerlik şirketinin ligde ilk kez bu sezon forma giymeye başlayan 2.06 boyundaki genç oyuncuyu daha çok süre alabileceği bir kulüpte oynatmak istediği belirtildi. Bona’nın Ege temsilcisinden bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunuyor. Menajerlik şirketinin 120 bin euro maliyetle Nijerya’dan ülkemize getirip Türk vatandaşlığına geçirmesinin ardından U16, U17 ve U18 milli takımlarında Avrupa şampiyonalarında boy gösterip, bu şampiyonalarda ay yıldızlılarla elde ettiği başarılarla dikkat çeken genç oyuncu, 1.5 sezon önce İstanbul’dan Pınar Karşıyaka’nın altyapısına getirildi. Asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro olup vatandaşlığa geçtikten sonra Adem Bona adını alan genç pivot, Karşıyaka’da ilk yılında Gençler Ligi’nde forma giydi.

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