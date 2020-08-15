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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK’nin programı hazır
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    15.08.2020 - 00:00 |

    Pınar KSK’nin programı hazır

    ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonda geçen yılki başarılı performansını korumak isteyen Pınar Karşıyaka’nın hazırlık programı belli oldu.

    Pınar KSK’nin programı hazır

    Basketbol Federasyonu, takımların hazırlık maçları oynamasına eylül ayından itibaren onay verdiği için Kaf Kaf, ilk özel karşılaşmaları İstanbul’da 4 Eylül’de Beşiktaş, 5 Eylül’de Darüşşafaka’yla oynayacak.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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