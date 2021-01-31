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    HaberlerEge Haberleri Pınar KSK’nin rakibi Tofaş
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    31.01.2021 - 00:01 |

    Pınar KSK’nin rakibi Tofaş

    ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 85-76 yenerek 10’da 10 yapan Pınar Karşıyaka, bugün evinde Tofaş’la karşı karşıya gelecek.

    Pınar KSK’nin rakibi Tofaş

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.15’te başlayacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Bilbao Basket’i de yenerek tur atlayan yeşil kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Yoğun maç takvimine rağmen oyuncularımız ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor, kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

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