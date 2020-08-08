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    HaberlerEge Haberleri Plajlara tam not
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    08.08.2020 - 00:04 |

    Plajlara tam not

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ortaklığında işletilen dokuz plaj, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle başlatılan Kovid-19 tedbirleri denetiminden tam not aldı.

    Plajlara tam not

    Bazı vatandaşların bütün uyarılara rağmen hijyen ve korunma tedbirlerine uymadığını belirten Kaymakam Sadettin Yücel, “Yetkililerin kibarca uyarmasında fayda var. Denetimler belirli aralıklarla devam edecek” dedi. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise, “Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Plajlarımız da Türkiye’ye örnek olarak gösterilebilir” diye konuştu.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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