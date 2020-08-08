08.08.2020 - 00:04 |
Plajlara tam not
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ortaklığında işletilen dokuz plaj, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle başlatılan Kovid-19 tedbirleri denetiminden tam not aldı.
Bazı vatandaşların bütün uyarılara rağmen hijyen ve korunma tedbirlerine uymadığını belirten Kaymakam Sadettin Yücel, “Yetkililerin kibarca uyarmasında fayda var. Denetimler belirli aralıklarla devam edecek” dedi. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise, “Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Plajlarımız da Türkiye’ye örnek olarak gösterilebilir” diye konuştu.
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