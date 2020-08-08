Plajlara tam not

Bazı vatandaşların bütün uyarılara rağmen hijyen ve korunma tedbirlerine uymadığını belirten Kaymakam Sadettin Yücel, “Yetkililerin kibarca uyarmasında fayda var. Denetimler belirli aralıklarla devam edecek” dedi. Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise, “Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Plajlarımız da Türkiye’ye örnek olarak gösterilebilir” diye konuştu.