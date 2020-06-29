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    HaberlerEge Haberleri “Play Off’a kalacağız”
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    29.06.2020 - 00:00 |

    “Play Off’a kalacağız”

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off mücadelesi verecek Nazilli Belediyespor’un kaptanı Zafer Özden, 18 Temmuz’da yeniden başlayacak sezon için iddialı konuştu. Takım olarak hedefe ulaşacaklarına inandığını dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, “Kendini hazır tutan ve kafa olarak hazır olan takımlar durumu lehine çevirecek. Biz lige hazırız. Lig başlayana kadar daha diri ve hazır bir ekip olacağız. Hedefimiz ise önce Play Off, ardından da bir üst lig. İklim koşulları tabii ki performansı etkileyebilir. Ligde avantajlı olan 3-4 takımdan birisiyiz. Ben buna inanıyorum. Play Off’a kalacağız” dedi.

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