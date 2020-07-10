“Play Off’a odaklanın hedefe ulaşacağız”

Koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaderini bekleyen ve Play Off’larda İnegölspor’la eşleşen Manisa ekibinde Başkan Mevlüt Aktan’ın takıma, “Her şeye yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Bugünden itibaren sadece Play Off maçlarına konsantre olmanızı istiyoruz. Bu takım hedefe ulaşacaktır” sözleriyle destek olduğu öğrenildi.