BİST115.794-2.46EURO7.75-0.23USD6.860.08ALTIN397.98-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri “Play Off’a odaklanın hedefe ulaşacağız”
    ABONE OL
    10.07.2020 - 00:00 |

    “Play Off’a odaklanın hedefe ulaşacağız”

    TFF 2. Lig’de ilk 2 takımı 1. Lig’e alarak tescil etmesini beklerken Play Off oynanacağı haberini alan Manisa Futbol Kulübü, 12 gün sonra başlayacak finallere bilenmeye tekrar başladı.

    “Play Off’a odaklanın hedefe ulaşacağız”

    Koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaderini bekleyen ve Play Off’larda İnegölspor’la eşleşen Manisa ekibinde Başkan Mevlüt Aktan’ın takıma, “Her şeye yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Bugünden itibaren sadece Play Off maçlarına konsantre olmanızı istiyoruz. Bu takım hedefe ulaşacaktır” sözleriyle destek olduğu öğrenildi.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Ege Denizi'nde faciadan dönüldü! Botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

    Sıradaki Haber