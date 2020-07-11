11.07.2020 - 00:00 |
“Play Off’lara hazır olacağız”
TFF 3. Lig 2. Grup’ta 4 aylık koronavirüs salgını arası sonrası Antalya’da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanması kararlaştırılan Play Off öncesi çalışmalarına hız veren Turgutluspor’da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, işi sıkı tutuyor.
15 Haziran’da Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri’nde toplanan kırmızı siyahlılar, Futbol Federasyonu’nun Play Off kararı sonrası tempo artırdı. Biçer, hata yapan oyuncularının yanlışlarını çalışmayı durdurup gösterirken, final niteliğindeki maçların hata kaldırmayacağını vurguladı, “Play Off başlangıcına kadar motivasyonumuz en üst seviyeye çıkacak” dedi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.